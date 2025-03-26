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26 марта, 07:36

Генпрокуратура Молдавии назвала причину задержания Гуцул

Генпрокуратура Молдавии объяснила задержание Гуцул запретом на выезд из страны

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Генеральная прокуратура Молдавии объяснила задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинёва запретом на выезд из страны. Чиновница задержана на трое суток.

«В результате рутинной проверки при прохождении пограничного контроля было установлено, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. В соответствии с правовыми процедурами немедленно были проинформированы компетентные органы», — заявила пресс-служба генпрокуратуры.

В задержании Гуцул принимали участие сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры молдавской столицы. В ГП добавили, что дело расследуют уполномоченные учреждения.

Глава Гагаузии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Ранее она подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. В феврале Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула. При этом никаких причин для этого в правоохранительных органах не назвали.

Никита Никонов
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