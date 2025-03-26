Генпрокуратура Молдавии назвала причину задержания Гуцул

Генеральная прокуратура Молдавии объяснила задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинёва запретом на выезд из страны. Чиновница задержана на трое суток.

«В результате рутинной проверки при прохождении пограничного контроля было установлено, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. В соответствии с правовыми процедурами немедленно были проинформированы компетентные органы», — заявила пресс-служба генпрокуратуры.