Режим президента Молдавии Майи Санду и его западные покровители продолжают дестабилизировать ситуацию в республике с помощью судебного процесса над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. На это указала спикер МИД России Мария Захарова.

«Пока мы являемся свидетелями того, как режим Санду и его западные спонсоры продолжают раскачивать ситуацию внутри страны, уже превратив её в нестабильную. Тогда как международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии. Видимо, на Западе всех устраивает подобное попрание основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду», — констатировала дипломат.