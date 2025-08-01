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1 августа, 18:33

Запад всё устраивает: Захарова объяснила, для чего Санду нужен процесс над Гуцул

Захарова: Санду и западные спонсоры раскачивают Молдавию процессом над Гуцул

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Режим президента Молдавии Майи Санду и его западные покровители продолжают дестабилизировать ситуацию в республике с помощью судебного процесса над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. На это указала спикер МИД России Мария Захарова.

«Пока мы являемся свидетелями того, как режим Санду и его западные спонсоры продолжают раскачивать ситуацию внутри страны, уже превратив её в нестабильную. Тогда как международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии. Видимо, на Западе всех устраивает подобное попрание основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду»,констатировала дипломат.

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Напоминаем, Евгению Гуцул задержали и поместили под арест 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва. Ею обвиняют в нескольких эпизодов финансирования запрещённой в Молдавии партии «Шор», в том числе в процессе избирательной кампании в Гагаузии. Башкан сообщала, что ей были предъявлены и новые обвинения, а также заявила, что за её роднёй следят. 3 июля вынесение приговора Гуцул назначили на 5 августа.

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Юрий Лысенко
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