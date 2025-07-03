Приговор главе Гагаузии Гуцул будет вынесен 5 июля

Суд в Молдавии объявит приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул 5 августа. Об этом сообщили в зале судебного заседания.

«Суд вынесет решение по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и Светланы Попан 5 августа, в 12:00», — приводит заявление судьи Анны Кучереску ТАСС.

Гуцул в последнем слове настаивала на своей невиновности. Она подчеркнула, что доказательств её вины так и не было представлено и призвала суд оправдать её.

«Я не признаю свою вину, я не занималась ничем, что противоречило бы законам Молдовы. В своей жизни никогда не нарушала закон, ни административный кодекс, ни уголовный. Прокурорами не было представлено ни одного доказательства моей вины, потому что их нет. Это негуманно, незаконно, я мать двух несовершеннолетних детей <...>. Я прошу удовлетворить нашу просьбу и аннулировать это дело», — заявила она.