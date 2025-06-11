Главе Гагаузии Гуцул продлили срок домашнего ареста

Кишинёвский районный суд удовлетворил запрос прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул на следующие 30 дней, сообщает ТАСС.

Защита главы Гагаузии намерена обжаловать в Апелляционной палате решение о продлении её домашнего ареста, принятое судом после длительного заседания.

Адвокаты Гуцул настаивали на освобождении своей подзащитной, аргументируя это отсутствием активности со стороны обвинения в проведении следственных действий за время её содержания под арестом. В частности, адвокат подчеркнул, что не были проведены экспертизы подписей и очные ставки со свидетелями.