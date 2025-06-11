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Регион
11 июня, 15:00

Главе Гагаузии Гуцул продлили срок домашнего ареста

Суд продлил домашний арест главе Гагаузии Гуцул ещё на 30 дней

Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Кишинёвский районный суд удовлетворил запрос прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул на следующие 30 дней, сообщает ТАСС.

Защита главы Гагаузии намерена обжаловать в Апелляционной палате решение о продлении её домашнего ареста, принятое судом после длительного заседания.

Адвокаты Гуцул настаивали на освобождении своей подзащитной, аргументируя это отсутствием активности со стороны обвинения в проведении следственных действий за время её содержания под арестом. В частности, адвокат подчеркнул, что не были проведены экспертизы подписей и очные ставки со свидетелями.

Налоговая служба Молдавии наложила арест на активы Гуцул и связанных с ней лиц
Налоговая служба Молдавии наложила арест на активы Гуцул и связанных с ней лиц

Напомним, Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. В Молдавии против неё возбуждены уголовные дела, связанные с предполагаемыми нарушениями при финансировании запрещённой партии «Шор», включая период избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня.

Алиса Хуссаин
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