Главе Гагаузии Гуцул продлили срок домашнего ареста
Суд продлил домашний арест главе Гагаузии Гуцул ещё на 30 дней
Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия
Кишинёвский районный суд удовлетворил запрос прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул на следующие 30 дней, сообщает ТАСС.
Защита главы Гагаузии намерена обжаловать в Апелляционной палате решение о продлении её домашнего ареста, принятое судом после длительного заседания.
Адвокаты Гуцул настаивали на освобождении своей подзащитной, аргументируя это отсутствием активности со стороны обвинения в проведении следственных действий за время её содержания под арестом. В частности, адвокат подчеркнул, что не были проведены экспертизы подписей и очные ставки со свидетелями.
Напомним, Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. В Молдавии против неё возбуждены уголовные дела, связанные с предполагаемыми нарушениями при финансировании запрещённой партии «Шор», включая период избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня.