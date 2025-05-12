Суд в Кишинёве продлил срок домашнего ареста Гуцул на 30 дней

Суд в Кишинёве продлил домашний арест для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу финансировании ее избирательной кампании в 2023 году. Мера пресечения будет действовать ещё минимум 30 дней.

«Одобряется ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул. Сторона обвинения попросила продление домашнего ареста ещё на 30 дней с 14 мая», — зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Адвокат Гуцул считает, что власти Молдавии хотят отстранить её от управления Гагаузией и провести там досрочные выборы. По словам Сергея Морару, провернув этот план, Кишинёв отпустит Гуцул.