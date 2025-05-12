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Регион
12 мая, 12:34

Суд в Кишинёве продлил срок домашнего ареста Гуцул на 30 дней

Евгения Гуцул. Фото © Life.ru

Евгения Гуцул. Фото © Life.ru

Суд в Кишинёве продлил домашний арест для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу финансировании ее избирательной кампании в 2023 году. Мера пресечения будет действовать ещё минимум 30 дней.

«Одобряется ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул. Сторона обвинения попросила продление домашнего ареста ещё на 30 дней с 14 мая», — зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Адвокат Гуцул считает, что власти Молдавии хотят отстранить её от управления Гагаузией и провести там досрочные выборы. По словам Сергея Морару, провернув этот план, Кишинёв отпустит Гуцул.

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Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Прокуратура Молдавии обвинила её в причастности к финансированию партии «Шор», деятельность которой признана неконституционной. Политик направила обращения к президенту России Владимиру Путину и главе США. Гуцул подчеркнула, что, несмотря на обстоятельства, не оставит должность главы региона. Изначально суд постановил поместить её под стражу до 14 апреля, но 9 апреля меру пресечения сменили на домашний арест.

Никита Никонов
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