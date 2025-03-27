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27 марта, 07:54

Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась к Путину

Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи и назвала абсурдными обвинения

Президент России Владимир Путин и глава гагаузской автономии Евгения Гуцул. Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин и глава гагаузской автономии Евгения Гуцул. Обложка © kremlin

Задержанная в Кишиневе глава гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для её скорейшего освобождения. В своем заявлении она подчеркнула, что от имени гагаузского народа, который всегда оставался верен своим историческим союзникам, призывает использовать все доступные дипломатические и правовые механизмы для прекращения политических репрессий.

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — призвала Гуцул.

Гуцул назвала обвинения со стороны Кишинева абсурдными и политически мотивированными. Она отметила, что её задержание является частью широкой кампании центральных властей Молдовы, направленной на подрыв гагаузской автономии и её правового статуса, закрепленного в Конституции. По ее словам, это является открытой атакой на права и свободы гагаузов и на их идентичность.

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25 марта стало известно о задержании главы Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Она собиралась вылететь в Стамбул для встреч, но была остановлена после того, как её имя оказалось в списке лиц с запретом на выезд из страны. Позже Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии, где с ней работают адвокаты. Ожидается, что ей предъявят обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов. Прокуроры намерены запросить её предварительный арест.

Оксана Попова
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