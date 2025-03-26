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26 марта, 08:55

Прокуратура Молдавии настаивает на аресте Гуцул после задержания

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Обложка © gagauzia.md/ru

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Обложка © gagauzia.md/ru

В прокуратуре Молдавии потребовали арестовать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул после обнаружений новых обстоятельств в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

«Подозреваемая была задержана на 72 часа и находится в изоляторе НЦБК. В ближайшие несколько часов прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения на арест», — говорится в сообщении.

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Глава Гагаузии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Ранее она подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. В феврале Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула. При этом никаких причин для этого в правоохранительных органах не назвали.

Мария Любицкая
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