Прокуратура Молдавии настаивает на аресте Гуцул после задержания
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Обложка © gagauzia.md/ru
В прокуратуре Молдавии потребовали арестовать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул после обнаружений новых обстоятельств в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
«Подозреваемая была задержана на 72 часа и находится в изоляторе НЦБК. В ближайшие несколько часов прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения на арест», — говорится в сообщении.
Глава Гагаузии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Ранее она подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. В феврале Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула. При этом никаких причин для этого в правоохранительных органах не назвали.