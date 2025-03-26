Прокуратура Молдавии настаивает на аресте Гуцул после задержания

В прокуратуре Молдавии потребовали арестовать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул после обнаружений новых обстоятельств в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

«Подозреваемая была задержана на 72 часа и находится в изоляторе НЦБК. В ближайшие несколько часов прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения на арест», — говорится в сообщении.