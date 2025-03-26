Парламент Гагаузии готов присоединиться к митингам в Молдавии

К митингу в Молдавии против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул готово присоединиться народное собрание автономии (НСГ) в случае, если её не освободят. НГС выразило категорический протест незаконному задержанию Гуцул и заявило, что обвинения в её адрес были сфабрикованы.