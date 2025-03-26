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Регион
26 марта, 12:55

Парламент Гагаузии готов присоединиться к митингам в Молдавии

Парламент Гагаузии поддержит митинг в Молдавии, если власти не освободят Гуцул

К митингу в Молдавии против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул готово присоединиться народное собрание автономии (НСГ) в случае, если её не освободят. НГС выразило категорический протест незаконному задержанию Гуцул и заявило, что обвинения в её адрес были сфабрикованы.

«Если власти Республики Молдова продолжат курс на уничтожение автономии Гагаузии и преследованию её лидеров, НСГ оставляет за собой право поддерживать массовые акции протеста на всей территории Гагаузии и за её пределами», — заявили в НГС.

Напомним, что ранее Гуцул задержали на 72 часа, на данный момент она находится в изоляторе. Глава автономии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Так, она подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. Тем временем в автономии проходит митинг против задержания главы Гагаузии. Протестующие собрались перед исполкомом. Полиция послала силы в Комрат, ситуация накаляется.

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Telegram/ Евгения Гуцул I Evghenia Guțul

Полина Никифорова
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