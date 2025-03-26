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Регион
26 марта, 10:51

«Беспредел и политический террор»: В МИД РФ отреагировали на задержание главы Гагаузии в Кишинёве

Захарова: Гуцул задержали на фоне приближения парламентских выборов в Молдавии

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул I Evghenia Guțul

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул I Evghenia Guțul

Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул случилось на фоне приближения парламентских выборов в Молдавии. Сторонников конструктивных отношений с Россией ожесточённо прессуют, сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Оценки ситуации уже дали в самой республике, прямо назвав произошедшее «беспределом» и «открытым политическим террором». По мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей всё чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство», — подчеркнула дипломат.

По её словам, на неугодных политиков заводятся уголовные дела. Также независимые СМИ, особенно русскоязычные, сталкиваются с цензурой или просто закрываются. Наиболее жестокому давлению подвергаются молдавские политики и журналисты, которые выступают за конструктивное сотрудничество с РФ, и Гуцул входит в их число, отметила Захарова. Дипломат подчеркнула, что это очевидно для любого беспристрастного наблюдателя.

«Усиление репрессий»: Оппозиция Молдавии объяснила задержание главы Гагаузии
«Усиление репрессий»: Оппозиция Молдавии объяснила задержание главы Гагаузии

Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту столицы Молдавии 25 марта. Генпрокуратура объяснила свои действия тем, что политику запрещён выезд из страны. Срок задержания рассчитан на трое суток. Глава Гагаузии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Например, политик подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. Тем временем в автономии проходит митинг против задержания Гуцул. Сама глава Гагаузии призвала местный народ не опускать руки.

Дарья Нарыкова
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