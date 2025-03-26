«Оценки ситуации уже дали в самой республике, прямо назвав произошедшее «беспределом» и «открытым политическим террором». По мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей всё чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство», — подчеркнула дипломат.

По её словам, на неугодных политиков заводятся уголовные дела. Также независимые СМИ, особенно русскоязычные, сталкиваются с цензурой или просто закрываются. Наиболее жестокому давлению подвергаются молдавские политики и журналисты, которые выступают за конструктивное сотрудничество с РФ, и Гуцул входит в их число, отметила Захарова. Дипломат подчеркнула, что это очевидно для любого беспристрастного наблюдателя.