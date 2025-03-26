Гуцул обратилась к жителям Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к местным жителям через депутата парламента Молдавии от блока «Победа» Вадима Фотеску. Она призвала не опускать руки, ведь это грозит потерей автономии.

Вадим Фотеску передал слова Евгении Гуцул. Видео © Telegram / Sputnik Молдова

«Она просила передать и Народному собранию и народу Гагаузии, что если они опустят руки, то они потеряют автономию. Она настроена по-боевому», — передал слова главы Гагаузии депутат.