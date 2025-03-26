Гуцул обратилась к жителям Гагаузии
Гуцул предрекла жителям Гагаузии потерю автономии, если они опустят руки
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Фото © Telegram / Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к местным жителям через депутата парламента Молдавии от блока «Победа» Вадима Фотеску. Она призвала не опускать руки, ведь это грозит потерей автономии.
Вадим Фотеску передал слова Евгении Гуцул. Видео © Telegram / Sputnik Молдова
«Она просила передать и Народному собранию и народу Гагаузии, что если они опустят руки, то они потеряют автономию. Она настроена по-боевому», — передал слова главы Гагаузии депутат.
Фотеску также добавил, что представители блока «Победа» будут использовать все доступные правовые меры, чтобы добиться восстановления справедливости. По его словам, на данный момент нет никаких оснований для содержания Гуцул под стражей.
Тем временем в автономии проходит митинг против задержания главы Гагаузии. Протестующие собрались перед исполкомом. Полиция послала силы в Комрат, ситуация накаляется. Напомним, что ранее Гуцул задержали на 72 часа, на данный момент она находится в изоляторе. Глава автономии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Так, она подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду.