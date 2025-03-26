«Ситуация накаляется»: Полиция собралась блокировать столицу Гагаузии после задержания Гуцул
Замглавы Гагаузии Петров: После задержания Гуцул полиция послала силы в Комрат
Правоохранители Молдавии направили дополнительные силы в столицу Гагаузии Комрат после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом заявил замруководителя Гагаузии Виктор Петров в беседе с РИА «Новости».
«Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии «Действие и солидарность», ситуация накаляется», — заявил политик, добавив, что в Комрате в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул.
Петров считает задержание Гуцул попыткой давления на оппозицию, он не исключил, что за этим последуют аресты и других политиков. Петров уверен, что действия Кишинёва должны оценить Россия и международные организации.
Напомним, накануне в аэропорту столицы Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Генпрокуратура страны объяснила свои действия тем, что политику запрещён выезд из страны. Срок задержания рассчитан на трое суток. Глава Гагаузии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Например, она подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду.
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