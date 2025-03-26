«Ситуация накаляется»: Полиция собралась блокировать столицу Гагаузии после задержания Гуцул

Правоохранители Молдавии направили дополнительные силы в столицу Гагаузии Комрат после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом заявил замруководителя Гагаузии Виктор Петров в беседе с РИА «Новости».

«Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии «Действие и солидарность», ситуация накаляется», — заявил политик, добавив, что в Комрате в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул.