МИД Молдавии считает, что ограничения работы посольства РФ были законны
Молдавский МИД уверен, что приостановка работы посольства РФ в Кишинёве 19 марта после сообщений о минировании, была вполне законна и не выходила за рамки обязательств. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.
«Доступ к периметру посольства был временно ограничен в соответствии со стандартными процедурами, что не повлияло на работу дипломатической миссии. Молдова соблюдает Венскую конвенцию и гарантирует необходимые условия для осуществления дипломатической деятельности», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию выразили протест в МИД России в связи с блокировкой российского посольства в Кишинёве по причине сообщения о минировании. Ведомство потребовало скорейшего снятия провокационной блокады. Вскоре ограничения сняли. В Москве подчеркнули, что Кишинёв допустил вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.
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