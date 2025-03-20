МИД Молдавии считает, что ограничения работы посольства РФ были законны

Молдавский МИД уверен, что приостановка работы посольства РФ в Кишинёве 19 марта после сообщений о минировании, была вполне законна и не выходила за рамки обязательств. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

«Доступ к периметру посольства был временно ограничен в соответствии со стандартными процедурами, что не повлияло на работу дипломатической миссии. Молдова соблюдает Венскую конвенцию и гарантирует необходимые условия для осуществления дипломатической деятельности», — говорится в сообщении.