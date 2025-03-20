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20 марта, 11:51

МИД Молдавии считает, что ограничения работы посольства РФ были законны

Молдавский МИД уверен, что приостановка работы посольства РФ в Кишинёве 19 марта после сообщений о минировании, была вполне законна и не выходила за рамки обязательств. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

«Доступ к периметру посольства был временно ограничен в соответствии со стандартными процедурами, что не повлияло на работу дипломатической миссии. Молдова соблюдает Венскую конвенцию и гарантирует необходимые условия для осуществления дипломатической деятельности», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию выразили протест в МИД России в связи с блокировкой российского посольства в Кишинёве по причине сообщения о минировании. Ведомство потребовало скорейшего снятия провокационной блокады. Вскоре ограничения сняли. В Москве подчеркнули, что Кишинёв допустил вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Николай Рюмин
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