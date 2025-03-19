МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за блокады российского посольства
Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию выразили протест в МИД России в связи с блокировкой российского посольства в Кишинёве по причине сообщения о минировании. Ведомство потребовало скорейшего снятия провокационной блокады. Официальное заявление опубликовано на сайте министерства.
«Находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, были лишены возможности выхода в город. Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало», — указано в заявлении.
Подчёркивается, что ситуация в итоге разрешилась и блокада была снята. Однако молдавская сторона нарушила обязательства Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, так как правоохранители, прибывшие к посольству, не допустили посла РФ на территорию дипмиссии.
Ранее молдавский депутат партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования на родине. С помощью сфабрикованных уголовных дел власти планировали провести показательный суд, чтобы запугать оппозицию в стране. После этого суд Кишенёва приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы.
Life.ru