МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за блокады российского посольства

Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию выразили протест в МИД России в связи с блокировкой российского посольства в Кишинёве по причине сообщения о минировании. Ведомство потребовало скорейшего снятия провокационной блокады. Официальное заявление опубликовано на сайте министерства.

«Находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, были лишены возможности выхода в город. Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало», — указано в заявлении.