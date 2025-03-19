Суд Кишинёва дал 12 лет получившему гражданство РФ депутату

Суд Кишинёва заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии «Возрождение» Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в «пассивной коррупции» и в получении финансирования для политической партии от организованной преступной группы.