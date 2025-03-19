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19 марта, 16:31

Суд Кишинёва дал 12 лет получившему гражданство РФ депутату

Суд Кишинёва заочно приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы

Александр Нестеровский. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Александр Нестеровский. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Суд Кишинёва заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии «Возрождение» Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в «пассивной коррупции» и в получении финансирования для политической партии от организованной преступной группы.

«Суд постановил признать Александра Нестеровского виновным, <...> приговорить его к 12 годам лишения свободы», — говорится в судебном решении.

Суд Кишинёва также объявил в розыск Нестеровского.

Ранее сегодня стало известно, что Нестеровский получил гражданство РФ из-за преследования на родине. Он неоднократно публично выступал за налаживание связей с Москвой.

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Наталья Демьянова
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