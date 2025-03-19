Суд Кишинёва дал 12 лет получившему гражданство РФ депутату
Суд Кишинёва заочно приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы
Александр Нестеровский. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU
Суд Кишинёва заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии «Возрождение» Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в «пассивной коррупции» и в получении финансирования для политической партии от организованной преступной группы.
«Суд постановил признать Александра Нестеровского виновным, <...> приговорить его к 12 годам лишения свободы», — говорится в судебном решении.
Суд Кишинёва также объявил в розыск Нестеровского.
Ранее сегодня стало известно, что Нестеровский получил гражданство РФ из-за преследования на родине. Он неоднократно публично выступал за налаживание связей с Москвой.