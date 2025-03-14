В Британии задержан молдавский олигарх Вячеслав Платон
Банкир Вячеслав Платон задержан в Британии для экстрадиции в Молдавию
Вячеслав Платон. Обложка © Telegram / Вячеслав Платон
В Великобритании задержали молдавского олигарха Вячеслава Платона, которого обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Задержанного ждёт экстрадиция в Молдавию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
«Власти Британии уведомили Генеральную прокуратуру Республики Молдова о его задержании в соответствии с запросом, поданным 25 сентября 2024 года», — уточнили там.
Сейчас молдавские прокуроры сотрудничают с британскими коллегами, чтобы завершить все необходимые процедуры. Вячеслав предстанет перед правосудием республики.
Вячеслав Платон — молдавский бизнесмен и олигарх, который стал известен благодаря своему участию в финансовых скандалах и коррупционных делах в Молдове. Он был связан с рядом компаний и финансовых операций, включая банк, который оказался в центре крупного мошенничества в 2014 году, когда из молдавской банковской системы были выведены миллиарды долларов.
Ранее экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака задержали за взятку и мошенничество. В 2017 году он получил взятку — оплату дорогостоящих турпутёвок на сумму более 263 тысяч рублей. В ответ Шпак оказал покровительство одной из коммерческих организаций. В 2019-2023 годах мужчина заполучил свыше 292 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.