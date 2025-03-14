В Британии задержан молдавский олигарх Вячеслав Платон

В Великобритании задержали молдавского олигарха Вячеслава Платона, которого обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Задержанного ждёт экстрадиция в Молдавию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«Власти Британии уведомили Генеральную прокуратуру Республики Молдова о его задержании в соответствии с запросом, поданным 25 сентября 2024 года», — уточнили там.

Сейчас молдавские прокуроры сотрудничают с британскими коллегами, чтобы завершить все необходимые процедуры. Вячеслав предстанет перед правосудием республики.

Вячеслав Платон — молдавский бизнесмен и олигарх, который стал известен благодаря своему участию в финансовых скандалах и коррупционных делах в Молдове. Он был связан с рядом компаний и финансовых операций, включая банк, который оказался в центре крупного мошенничества в 2014 году, когда из молдавской банковской системы были выведены миллиарды долларов.