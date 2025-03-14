Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения в институте Рособрнадзора

Генпрокуратура завела уголовное дело о хищении 100 миллионов рублей при выполнении госконтрактов в отношении подведомственного Рособрнадзору Федерального института оценки качества образования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», — сказано в материале.

Правоохранители выяснили, что 2021-2022 году Рособрнадзор подписал контракты на 140 миллионов рублей. Уже после сотрудники Федерального института заключили фиктивные договоры по выполнению работ. В итоге из бюджета пропало около 100 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве.