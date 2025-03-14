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14 марта, 07:09

Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения в институте Рособрнадзора

ГП завела дело о хищении 100 млн рублей в Институте оценки качества образования

Генпрокуратура завела уголовное дело о хищении 100 миллионов рублей при выполнении госконтрактов в отношении подведомственного Рособрнадзору Федерального института оценки качества образования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», — сказано в материале.

Правоохранители выяснили, что 2021-2022 году Рособрнадзор подписал контракты на 140 миллионов рублей. Уже после сотрудники Федерального института заключили фиктивные договоры по выполнению работ. В итоге из бюджета пропало около 100 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что главный врач больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева была объявлена в федеральный розыск — она вместе с соратниками похитила из медучреждения миллиард рублей. На эти средства они приобретали элитную недвижимость и отправлялись на Мальдивы, чем и привлекли внимание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Николай Рюмин
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