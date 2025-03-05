Мёртвые души, XXI век: Экс-главврача больницы Петербурга разыскивают по делу о хищении миллиарда

Главный врач больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева была объявлена в федеральный розыск — она вместе с соратниками похитила из медучреждения миллиард рублей. На эти средства они приобретали элитную недвижимость и отправлялись на Мальдивы, чем и привлекли внимание. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Всё началось ещё в октябре 2024 года, когда Росфинмониторинг заинтересовался внезапным богатством обычных сотрудников больницы, включая квартиры в «Москва-Сити», дорогие автомобили и путёвки на роскошные курорты в Дубае. Дело было передано в полицию.

В процессе расследования была раскрыта схема с использованием «мёртвых душ»: в больницу постоянно нанимали фиктивных работников, которым начисляли зарплату в миллионы рублей в год благодаря различным надбавкам и премиям. Однако деньги фактически не выплачивались, а руководство просто выводило их из оборота и распределяло между собой. По данным следствия, общая сумма хищения составила миллиард рублей.

В то время как её коллеги подвергались задержаниям, Суровцева находилась в Турции. Журналисты смогли с ней связаться, и она лаконично отметила, что у неё проблемы с сердцем, после чего прервала разговор. Сегодня главного врача официально объявили в федеральный розыск.