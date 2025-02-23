В Петербурге задержали женщину, находившуюся в розыске за оскорбления Лукашенко

В Санкт-Петербурге сотрудники дорожной полиции задержали уроженку Гомельской области. Женщина находилась в розыске за оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Фонтанка».

«62-летняя женщина к 23 февраля находится в одном из отделов полиции в Петербурге. Накануне её остановили на Финляндском вокзале», — уточняет издание.

При проверке документов выяснилось, что задержанная с середины февраля находится в розыске за негативные высказывания о Лукашенко. Комментарии женщина оставляла с ноября 2021 по сентябрь 2022 года. В Белоруссии её ждёт суд.