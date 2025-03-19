Молдавский депутат и один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский подвергся политическому преследованию со стороны властей. Его адвокат Анатолий Пител сообщил, что политик получил гражданство России.

«Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России», — поделился адвокат в беседе с РИА «Новости».

Пител рассказал, что 19 марта подконтрольный президенту Майе Санду и правящей партии PAS суд планирует вынести приговор со сроком лишения свободы в отношении Нестеровского. С помощью сфабрикованных уголовных дел власти планировали провести показательный суд, чтобы запугать оппозицию в стране. Судебный процесс шёл в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов.

Нестеровский поблагодарил Москву за предоставление российского гражданства. По его словам, партия «Возрождение» открыто и прямо выступала за партнёрские связи с Россией. Этот факт и стал причиной преследований. Депутат отметил, что прозападные власти не прощают дружеских связей с РФ.

В самой партии назвали судебное преследование политической расправой. По мнению оппозиции, власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс. Нестеровский был соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и выступал за придание русскому языку статуса официального.