Артемий Лебедев матернулся и назвал самое невыгодное гражданство в мире

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что считает гражданство США одним из самых невыгодных в мире. Своё мнение он высказал в очередном выпуске обзора новостей в соцсети VK.

Порассуждать на тему гражданства Штатов Лебедева потянуло после того, как он прокомментировал новость о том, что Вашингтон предлагает купить грин-карту и стать гражданином страны за пять миллионов долларов. Дизайнер не сдержал эмоций и не стеснялся в выражениях.