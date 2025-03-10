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10 марта, 07:29

Артемий Лебедев матернулся и назвал самое невыгодное гражданство в мире

Дизайнер Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных

Артемий Лебедев. Обложка © Telegram / Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Обложка © Telegram / Артемий Лебедев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что считает гражданство США одним из самых невыгодных в мире. Своё мнение он высказал в очередном выпуске обзора новостей в соцсети VK.

Порассуждать на тему гражданства Штатов Лебедева потянуло после того, как он прокомментировал новость о том, что Вашингтон предлагает купить грин-карту и стать гражданином страны за пять миллионов долларов. Дизайнер не сдержал эмоций и не стеснялся в выражениях.

«*** [зачем] оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо», — отметил дизайнер.

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Ранее стало известно, что американский хоккеист хабаровского «Амура» Александр Гальченюк, зарегистрированный в Аризоне, получил российский паспорт и стал полноправным гражданином РФ. Также скорое получение российского гражданства анонсировал сербский режиссёр Эмир Кустурица.

Ольга Сливченко
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