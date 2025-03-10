Артемий Лебедев матернулся и назвал самое невыгодное гражданство в мире
Дизайнер Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных
Артемий Лебедев. Обложка © Telegram / Артемий Лебедев
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что считает гражданство США одним из самых невыгодных в мире. Своё мнение он высказал в очередном выпуске обзора новостей в соцсети VK.
Порассуждать на тему гражданства Штатов Лебедева потянуло после того, как он прокомментировал новость о том, что Вашингтон предлагает купить грин-карту и стать гражданином страны за пять миллионов долларов. Дизайнер не сдержал эмоций и не стеснялся в выражениях.
«*** [зачем] оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо», — отметил дизайнер.
Ранее стало известно, что американский хоккеист хабаровского «Амура» Александр Гальченюк, зарегистрированный в Аризоне, получил российский паспорт и стал полноправным гражданином РФ. Также скорое получение российского гражданства анонсировал сербский режиссёр Эмир Кустурица.