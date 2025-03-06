Захарова жёстко ответила кишинёвскому министру, пожалевшей, что Красная Армия освободила Молдавию
Захарова: Если бы не Красная Армия, Молдавии бы сейчас не было
Молдавии бы сейчас не существовало, если бы её во время Великой Отечественной войны не освободила Красная Армия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра здравоохранения Молдавии Аллы Немеренко, которая считает, что »все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия».
«Это чудовищное высказывание. Очень страшное. Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли, в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — подчеркнула Захарова на брифинге.
Кишинёвские власти сейчас уничтожают собственную культурную идентичность, добавила Захарова. Они продолжают дело нацистов, которым помешали советские солдаты, отстояв этнокультурную самобытность Молдавии.
Ранее израильские музыканты исполнили «Катюшу» на иврите на фестивале «Мэрцишор» в Кишинёве 2 марта. Однако администрация Национальной филармонии Молдавии посчитала произошедшее «неуместным», назвав песню «композицией из советско-военного репертуара». Захарова жёстко отреагировала на случившееся, указав, что извинения за «Катюшу» на иврите уводят Молдавию в тёмное прошлое.
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