Захарова жёстко ответила кишинёвскому министру, пожалевшей, что Красная Армия освободила Молдавию

Молдавии бы сейчас не существовало, если бы её во время Великой Отечественной войны не освободила Красная Армия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра здравоохранения Молдавии Аллы Немеренко, которая считает, что »все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия».