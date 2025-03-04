Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение в связи с извинениями, которые принесли израильские музыканты за исполнение песни «Катюша» на иврите на фестивале в Молдавии. Дипломат сочла ситуацию абсурдной, напомнив о роли этой композиции в борьбе с нацизмом.

«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом? Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии? Требований извиниться за исполнение «Бухенвальдского набата»? <…> Вы в своём уме?» — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова также напомнила, что композитор Матвей Блантер родился в Почепе Брянской области, где во время оккупации нацисты уничтожили еврейское население. По словам представителя МИД РФ, запрет «Катюши» напоминает о временах, когда евреям не позволялось посещать синагоги и говорить на родном языке. Она добавила, что молдавское правительство, судя по всему, движется в «тёмное прошлое» времён оккупации со стороны Румынии.