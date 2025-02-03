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3 февраля, 14:19

Пати под «Катюшу»: Русские «‎колонизировали» Пхукет и научили тайцев народным песням

Колония россиян на Пхукете разрослась до рекорда и проводит пляски с «‎Катюшей»

Россияне массово улетели в Таиланд и устроили там шумиху. Отечественные песни и танцы почти каждый день можно слышать на Пхукете. В соцсетях народ делится различными видео с центральных улиц города, где уже поселились граждане РФ.

Русскоговорящие туристы обошли по численности других путешественников на Пхукете в сезоне 2024-2025. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rieltor.rus

Несмотря на то, что наши соотечественники отдыхают за границей, о Родине не забывают. Ежедневно россияне поют песни и танцуют, превращая остров в один большой караоке-клуб. Тайцы же настолько привыкли к таким шоу, что и сами начали подпевать «Катюшу».

В целом граждане России выбились на первое место по количеству отдыхающих на Пхукете. Народ не смутил ни доллар по 100, ни дорогие путёвки — красиво отдыхать не запретишь. Сейчас Пхукет практически колонизировали.

Невеста Григория Лепса поделилась пикантными фотографиями с отдыха на Пхукете
Невеста Григория Лепса поделилась пикантными фотографиями с отдыха на Пхукете

Ранее Life.ru рассказал, что недавно турецкие власти закрыли 50 отелей в Анталье после пожара, произошедшего в провинции Болу. По информации чиновников, причиной закрытия стали выявленные нарушения, включая несоблюдение мер пожарной безопасности и отсутствие необходимых лицензий на ведение деятельности. Видимо поэтому граждане России выбрали Пхукет в качестве альтернативного отдыха.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rieltor.rus

Наталья Афонина
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