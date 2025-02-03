Пати под «Катюшу»: Русские «‎колонизировали» Пхукет и научили тайцев народным песням

Россияне массово улетели в Таиланд и устроили там шумиху. Отечественные песни и танцы почти каждый день можно слышать на Пхукете. В соцсетях народ делится различными видео с центральных улиц города, где уже поселились граждане РФ.

Русскоговорящие туристы обошли по численности других путешественников на Пхукете в сезоне 2024-2025. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rieltor.rus

Несмотря на то, что наши соотечественники отдыхают за границей, о Родине не забывают. Ежедневно россияне поют песни и танцуют, превращая остров в один большой караоке-клуб. Тайцы же настолько привыкли к таким шоу, что и сами начали подпевать «Катюшу».

В целом граждане России выбились на первое место по количеству отдыхающих на Пхукете. Народ не смутил ни доллар по 100, ни дорогие путёвки — красиво отдыхать не запретишь. Сейчас Пхукет практически колонизировали.