Израильских артистов заставили извиниться за популярную советскую песню
Newsmaker: Артисты из Израиля извинились за исполнение песни «Катюша» в Молдавии
Израильским музыкантам пришлось извиняться за исполнение известной военной песни «Катюша» на фестивале «Мэрцишор» в Молдавии. Это произошло после того, как в Сети артистов обвинили в якобы российской пропаганде, сообщает издание Newsmaker.
Артисты из Израиля поют песню «Катюша» в Молдавии. Видео © X / otdelenie
«Мы с распростёртыми объятиями приняли просьбу артистов клезмерской [еврейской] музыки, жанра, который ценят и любят любители музыки в Молдове, выступить на фестивале «Mэрцишор». К сожалению, артисты исполнили произведение из советского военного репертуара, которого изначально не было в программе. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения зрителям», — пояснила директор Национальной филармонии Светлана Бивол.
В видеообращении музыканты объяснили, что для них «Катюша» считается израильской песней, и они исполнили её на иврите, добавив всего несколько слов на русском языке. Тем не менее артисты извинились за случившееся. По их словам, они никого не хотели обидеть.
А ранее Life.ru писал, что сербские болельщики на Евролиге подняли разноцветные листы бумаги, образовав с помощью них флаг России. Кроме того, они хором исполнили знаменитую песню «Катюша».
X / otdelenie