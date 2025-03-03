Израильских артистов заставили извиниться за популярную советскую песню

Израильским музыкантам пришлось извиняться за исполнение известной военной песни «Катюша» на фестивале «Мэрцишор» в Молдавии. Это произошло после того, как в Сети артистов обвинили в якобы российской пропаганде, сообщает издание Newsmaker.

Артисты из Израиля поют песню «Катюша» в Молдавии. Видео © X / otdelenie

«Мы с распростёртыми объятиями приняли просьбу артистов клезмерской [еврейской] музыки, жанра, который ценят и любят любители музыки в Молдове, выступить на фестивале «Mэрцишор». К сожалению, артисты исполнили произведение из советского военного репертуара, которого изначально не было в программе. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения зрителям», — пояснила директор Национальной филармонии Светлана Бивол.

В видеообращении музыканты объяснили, что для них «Катюша» считается израильской песней, и они исполнили её на иврите, добавив всего несколько слов на русском языке. Тем не менее артисты извинились за случившееся. По их словам, они никого не хотели обидеть.