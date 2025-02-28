Сербы окрасили трибуны в цвета флага России и хором спели «Катюшу» на Евролиге

Фанаты сербской «Црвены Звезды» акапелла исполнили песню «Катюша» перед матчем 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда играла против литовского «Жальгириса» и встретилась с ними в Белграде. Видео зрелища клубы выложил в соцсетях.

В начале матча фанаты подняли разноцветные листы бумаги, образовав с помощью них флаг России. Над трибунами при этом развевались российски и сербский триколоры. Болельщики также подняли баннеры с зачёркнутой эмблемой НАТО и с надписью «Слава России». После этого арену огласило хоровое исполнение «Катюши».

Напомним, что российские клубы были отстранены от участия в Евролиге с 2022 года в связи с ситуацией на Украине. 17 февраля исполнительный директор совета тренеров Горан Шашич сообщил, что уже этим летом может быть рассмотрен вопрос о возвращении российских команд в турнир. При этом сербские болельщики проводят не первую акцию в поддержку россиян. Ранее фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» на матче с «Зенитом».