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22 февраля, 09:43

В Сербии заявили, что 99% граждан поддерживают Россию

Ненад Попович: 99% жителей Сербии поддерживают Россию

Жители Сербии искренне переживают из-за проблем России и радуются её успехам, заявил куратор вопросов международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович. Он подчеркнул, что во всей Европе только Белград не ввёл санкции против Москвы. Практически вся страна поддерживает Россию.

«И могу вам сказать, что 99% граждан Сербии всегда за Россию, всегда были, есть и будут вместе с Россией. Переживаем за ваши проблемы, знаем, как вам сложно. Вы знаете, как нам сложно. Если и говорить, что какие-то народы близкие, то это Сербия и Россия, это действительно братские народы», — цитирует Поповича ТАСС.

У стран наблюдается хороший подъём экономики. У России он составляет 4%, а у Сербии — 3,4%. Белград рад успехам братской страны. Попович подчеркнул, что тренд на поддержку России Сербия будет поддерживать всегда. У страны имеются регулярные рейсы из Сербии в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Москва помогла Белграду, когда Киев запретил транзит российского газа через территорию Украины. Россия максимально сгладила для страны-партнёра все углы в этом вопросе. Основным поставщиком газа в Сербию остаётся «Газпром».

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Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz

Полина Никифорова
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