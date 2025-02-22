Жители Сербии искренне переживают из-за проблем России и радуются её успехам, заявил куратор вопросов международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович. Он подчеркнул, что во всей Европе только Белград не ввёл санкции против Москвы. Практически вся страна поддерживает Россию.

«И могу вам сказать, что 99% граждан Сербии всегда за Россию, всегда были, есть и будут вместе с Россией. Переживаем за ваши проблемы, знаем, как вам сложно. Вы знаете, как нам сложно. Если и говорить, что какие-то народы близкие, то это Сербия и Россия, это действительно братские народы», — цитирует Поповича ТАСС.

У стран наблюдается хороший подъём экономики. У России он составляет 4%, а у Сербии — 3,4%. Белград рад успехам братской страны. Попович подчеркнул, что тренд на поддержку России Сербия будет поддерживать всегда. У страны имеются регулярные рейсы из Сербии в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.