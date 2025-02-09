«Это братская страна!» Россия идёт навстречу Сербии по поставкам газа
Посол РФ Боцан-Харченко: Москва идёт навстречу Сербии в переговорах по газу
Москва готова идти навстречу Белграду в рамках переговоров России и Сербии по вопросу о газоснабжении. Такое заявление сделал посол РФ Александр Боцан-Харченко в разговоре с РИА «Новости».
Глава российского диппредставительства отметил, что в связи с закрытием маршрута транзита газа через территорию Украины из России в европейские страны особенно остро встал вопрос объёма поставок и стоимости голубого топлива. Однако Москва в ходе переговоров со страной-партнёром максимально сглаживает углы.
«Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще в двухстороннем сотрудничестве делаем всё, чтобы идти навстречу Сербии и выстраивать отношения на основе взаимных интересов, и, учитывая то обстоятельство, что Сербия – это дружественная, братская страна, и этот фактор немаловажен», — заявил глава российского диппредставительства.
На данный момент «Газпром» остаётся основным поставщиком газа в Сербию. Также российская компания, по данным сербских властей, предоставляет стране топливо по наиболее выгодной цене с учётом нефтяной формулы.
Как ранее писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа в ЕС через Украину. В российском холдинге сообщили, что прекращение действия соглашения со стороны Киева о транзите голубого топлива утратило как технические, так и юридические возможности. Однако такой расклад крайне невыгоден для Европы — в хранилищах остаётся меньше половины запасов, что ведёт к дефициту, с которым жители стран ЕС могут столкнуться в ближайшее время.
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