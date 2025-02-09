«‎Это братская страна!» Россия идёт навстречу Сербии по поставкам газа

Москва готова идти навстречу Белграду в рамках переговоров России и Сербии по вопросу о газоснабжении. Такое заявление сделал посол РФ Александр Боцан-Харченко в разговоре с РИА «Новости».

Глава российского диппредставительства отметил, что в связи с закрытием маршрута транзита газа через территорию Украины из России в европейские страны особенно остро встал вопрос объёма поставок и стоимости голубого топлива. Однако Москва в ходе переговоров со страной-партнёром максимально сглаживает углы.

«Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще в двухстороннем сотрудничестве делаем всё, чтобы идти навстречу Сербии и выстраивать отношения на основе взаимных интересов, и, учитывая то обстоятельство, что Сербия – это дружественная, братская страна, и этот фактор немаловажен», — заявил глава российского диппредставительства.