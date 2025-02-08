Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по российскому газу

Если когда-либо возобновятся переговоры о поставках российского газа в Европу, то они будут охватывать значительные объёмы. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдёт о масштабных договорённостях, в которых Австрия, возможно, займёт лишь второстепенную роль», — сказал Любинский в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что Вена, будучи одним из главных хабов, имела значительное влияние, однако принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Посол также добавил, что с российской стороны нет никаких инициатив по восстановлению прежних контактов, так как диалог был прерван ЕС.

Любинский подчеркнул, что если в будущем австрийская сторона проявит интерес, Москва будет учитывать те условия, которые будут актуальны на тот момент. По его словам, в настоящее время нет оснований для каких-либо односторонних действий в этом направлении.