Посол в Вене оценил перспективы возобновления переговоров по российскому газу
Любинский: Переговоры о поставках газа в Европу должны инициировать в ЕС
Если когда-либо возобновятся переговоры о поставках российского газа в Европу, то они будут охватывать значительные объёмы. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
«Если переговоры когда-либо и возобновятся, то речь пойдёт о масштабных договорённостях, в которых Австрия, возможно, займёт лишь второстепенную роль», — сказал Любинский в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что Вена, будучи одним из главных хабов, имела значительное влияние, однако принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Посол также добавил, что с российской стороны нет никаких инициатив по восстановлению прежних контактов, так как диалог был прерван ЕС.
Любинский подчеркнул, что если в будущем австрийская сторона проявит интерес, Москва будет учитывать те условия, которые будут актуальны на тот момент. По его словам, в настоящее время нет оснований для каких-либо односторонних действий в этом направлении.
Как писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании сообщили, что приостановка соглашения со стороны Украины о транзите лишила специалистов как технических, так и юридических возможностей. Запасы топлива, оставшиеся в европейских хранилищах, стремительно истощаются, наиболее сложная ситуация наблюдается в Словакии и Молдавии.
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