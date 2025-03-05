МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за непринятия верительной грамоты от дипломата

МИД России возмущён тем, что президент Молдавии Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты у российского посла Олега Озерова, который был назначен на этот пост ещё в сентябре 2024 года. Молдавская сторона получила от ведомства соответствующую ноту, документ был вручён вызванному в министерство послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию.