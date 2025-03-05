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5 марта, 15:41

МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за непринятия верительной грамоты от дипломата

МИД России возмущён тем, что президент Молдавии Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты у российского посла Олега Озерова, который был назначен на этот пост ещё в сентябре 2024 года. Молдавская сторона получила от ведомства соответствующую ноту, документ был вручён вызванному в министерство послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию.

«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной её положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очерёдности вручения ими верительных грамот», — сказано в сообщении российского МИД.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду намекнула, что намерена принять документы в будущем, а главным препятствием к этому она назвала конфликтные отношения Москвы и Кишинёва. По её словам, российские власти якобы оскорбляют Молдавию.

Татьяна Миссуми
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