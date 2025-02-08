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7 февраля, 23:30

Санду допустила принятие верительных грамот от нового посла России в Молдавии

Молдавский лидер Майя Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России Олега Озерова, который был назначен на этот пост в сентябре 2024 года. Президент намекнула, что намерена принять документы в будущем, а главным препятствием к этому она назвала конфликтные отношения Москвы и Кишинёва.

«Нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что «государство Республика Молдова не стоит существования» или что-то в этом роде», — пожаловалась Санду в эфире TV8.

Впрочем, затем политик исключила сценарий с отказом в принятии верительных грамот и пообещала рассмотреть этот вопрос позже.

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Ранее стало известно о визите Майи Санду в Киев. Поездка была организована по предложению Владимира Зеленского.

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X / sandumaiamd

Тимур Хингеев
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