Санду допустила принятие верительных грамот от нового посла России в Молдавии

Молдавский лидер Майя Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России Олега Озерова, который был назначен на этот пост в сентябре 2024 года. Президент намекнула, что намерена принять документы в будущем, а главным препятствием к этому она назвала конфликтные отношения Москвы и Кишинёва.

«Нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что «государство Республика Молдова не стоит существования» или что-то в этом роде», — пожаловалась Санду в эфире TV8.

Впрочем, затем политик исключила сценарий с отказом в принятии верительных грамот и пообещала рассмотреть этот вопрос позже.