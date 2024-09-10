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10 сентября, 09:34

Путин заменил посла РФ в Молдавии на Олега Озерова

Олег Озеров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Олег Озеров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Своим указом президент Владимир Путин освободил от обязанностей российского посла в Молдавии Олега Васнецова, он занимал этот пост с 2018 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

На должность был назначен Олег Озеров, который прежде находился на должности руководителя секретариата экономического форума «Россия — Африка».

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Недавно Life.ru рассказывал, что министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И прилетит в Санкт-Петербург для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности. Визит состоится по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

Николай Рюмин
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