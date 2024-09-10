Путин заменил посла РФ в Молдавии на Олега Озерова

Своим указом президент Владимир Путин освободил от обязанностей российского посла в Молдавии Олега Васнецова, он занимал этот пост с 2018 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

На должность был назначен Олег Озеров, который прежде находился на должности руководителя секретариата экономического форума «Россия — Африка».