В популярной курортной стране появится Посольство России
Кабмин РФ решил учредить посольство России в Доминиканской Республике
Правительство России одобрило инициативу Министерства иностранных дел о создании Посольства России в столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, которое было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
В настоящее время дипломатические функции в Доминиканской Республике выполняет посольство России в Венесуэле. В соответствии с распоряжением Министерству иностранных дел России поручено определить численность сотрудников нового посольства и утвердить его расписание.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий выписывать штрафы россиянам, который покинули нашу страну и совершают правонарушения за границей. Как отметили в кабмине, предлагаемые нормы могут повысить уровень защищённости интересов государства и общества.
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