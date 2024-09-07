ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 14:32

В популярной курортной стране появится Посольство России

Кабмин РФ решил учредить посольство России в Доминиканской Республике

Правительство России одобрило инициативу Министерства иностранных дел о создании Посольства России в столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, которое было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время дипломатические функции в Доминиканской Республике выполняет посольство России в Венесуэле. В соответствии с распоряжением Министерству иностранных дел России поручено определить численность сотрудников нового посольства и утвердить его расписание.

Россия и Вьетнам договорились увеличить число прямых авиарейсов между странами
Россия и Вьетнам договорились увеличить число прямых авиарейсов между странами

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий выписывать штрафы россиянам, который покинули нашу страну и совершают правонарушения за границей. Как отметили в кабмине, предлагаемые нормы могут повысить уровень защищённости интересов государства и общества.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Александра Мышляева
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Доминикана
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров