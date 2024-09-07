В популярной курортной стране появится Посольство России

Правительство России одобрило инициативу Министерства иностранных дел о создании Посольства России в столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, которое было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время дипломатические функции в Доминиканской Республике выполняет посольство России в Венесуэле. В соответствии с распоряжением Министерству иностранных дел России поручено определить численность сотрудников нового посольства и утвердить его расписание.