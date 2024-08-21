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21 августа, 09:27

На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП

Правительство РФ одобрило административную ответственность для покинувших страну

Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий выписывать штрафы россиянам, который покинули нашу страну и совершают правонарушения за границей. Об этом говорится в проекте официального правительственного отзыва, предаёт "Коммерсант".

"Право составлять административные протоколы коснётся статей, связанных с экстремизмом, дискредитацией армии РФ и злоупотреблением свободы слова. Предлагаемые нормы могут повысить уровень защищённости интересов государства и общества", — говорится в проекте отзыва.

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Ранее депутат Евгений Фёдоров предложил повышать штраф в десять раз, если иноагенты, которых наказали за отсутствие маркировки, уклоняются от его уплаты. По его словам, многие враги сейчас проживают и ведут свою деятельность за границей, игнорируя требования национального законодательства, а также уклоняются от исполнения наказания.

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Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Александра Мышляева
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