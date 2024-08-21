На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП

Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий выписывать штрафы россиянам, который покинули нашу страну и совершают правонарушения за границей. Об этом говорится в проекте официального правительственного отзыва, предаёт "Коммерсант".

Ранее депутат Евгений Фёдоров предложил повышать штраф в десять раз, если иноагенты, которых наказали за отсутствие маркировки, уклоняются от его уплаты. По его словам, многие враги сейчас проживают и ведут свою деятельность за границей, игнорируя требования национального законодательства, а также уклоняются от исполнения наказания.