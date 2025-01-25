Президент Молдавии Санду отправилась в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии Майя Санду анонсировала свой рабочий визит в Киев, запланированный на субботу. В ходе поездки она намерена обсудить ключевые вопросы безопасности, энергетики и торговли.

В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, Санду отметила, что визит осуществляется по приглашению президента Зеленского. Она подчеркнула, что отправляется в Киев с важным посланием.