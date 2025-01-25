Президент Молдавии Санду отправилась в Киев с рабочим визитом
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Maia Sandy
Президент Молдавии Майя Санду анонсировала свой рабочий визит в Киев, запланированный на субботу. В ходе поездки она намерена обсудить ключевые вопросы безопасности, энергетики и торговли.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, Санду отметила, что визит осуществляется по приглашению президента Зеленского. Она подчеркнула, что отправляется в Киев с важным посланием.
Стоит отметить, что Молдавия переживает серьёзный энергокризис, по причине которого там ввели режим ЧП. Напомним, транзит газа из РФ в Европу через Украину остановлен с 1 января 2025 года. Это привело к отключению центрального отопления в ПМР, а свыше 120 населённых пунктов непризнанной республики остались без газоснабжения. Местные подстанции вынужденно перешли на использования угля, запасов которого надолго не хватит. Глава Приднестровья Вадим Красносельский нанёс визит в Кремль, где провёл с российским руководством переговоры, по завершению которых было объявлено, что Москва направит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти сведения, отметив, что доставку газа в ПМР не получится осуществить без содействия с Кишинёвом. 24 января сообщалось, что газа в Приднестровье осталось на два дня.