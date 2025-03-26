«Гагаузский народ не сломать»: В автономии проходит митинг против задержания Гуцул
Перед исполкомом Гагаузии проходит митинг против задержания Гуцул
В Гагаузии проходит акция протеста. Фото © Telegram / Sputnik Молдова
Перед исполкомом Гагаузии проходит митинг. Протестующие вышли против задержания главы молдавской автономии Евгении Гуцул на 72 часа. Общественный деятель Михаил Влах призвал поддержать главу Гагаузской автономии.
Михаил Влах призвал поддержать главу Гагаузской автономии. Видео © Telegram / Sputnik Молдова
«Гагаузский народ не сломать. <...> Я не могу понять, для чего нужно было закрывать башкана Гагаузии? Это прецедент для отношений братских молдавского и гагаузского народов. <...> Неужели хотят изнутри Гагаузию зажечь? Для чего это нужно Майе Санду?» — сказал он.
Влах подчеркнул, что народ Гагаузии не получится поставить на колени. По его словам, арест башкана — это арест каждого жителя региона.
Напомним, что ранее в прокуратуре Молдавии потребовали арестовать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Её задержали на 72 часа, и сейчас она находится в изоляторе НЦБК. Это не первый раз, когда Гуцул оказывается в таких условиях — всё из-за открытой конфронтации с властями страны. По её словам, Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. В феврале 2025 года главу автономии отправляли на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула. Правоохранительные органы Молдавии не объяснили ситуацию и не назвали причин для проведения дополнительных проверок.