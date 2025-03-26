«Гагаузский народ не сломать»: В автономии проходит митинг против задержания Гуцул

«Гагаузский народ не сломать. <...> Я не могу понять, для чего нужно было закрывать башкана Гагаузии? Это прецедент для отношений братских молдавского и гагаузского народов. <...> Неужели хотят изнутри Гагаузию зажечь? Для чего это нужно Майе Санду?» — сказал он.