«Усиление репрессий»: Оппозиция Молдавии объяснила задержание главы Гагаузии
Шор: За задержанием Гуцул кроется усиление репрессий против партий «Победы»
Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул I Evghenia Guțul
За задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул кроется усиление репрессий против оппозиционного блока «Победа» и его сторонников. Об этом заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.
«Накануне президент собрала Высший совет безопасности. Формулировки целей сборища стандартны: «борьба с избирательной коррупцией, внешним влиянием и незаконным финансированием партий», — написал он в соцсетях.
Шор отметил, что за этими действиями кроется усиление репрессий против «Победы», против партий блока, против сторонников организации и противников режима. По его словам, задержание главы Гагаузии является звеном в той же цепочке «циничных действий режима».
Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту столицы Молдавии 25 марта. Генпрокуратура объяснила свои действия тем, что политику запрещён выезд из страны. Срок задержания рассчитан на трое суток. Глава Гагаузии не впервые оказывается в таких ситуациях из-за открытой конфронтации с властями страны. Например, политик подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. Тем временем в автономии проходит митинг против задержания Гуцул.