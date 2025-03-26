«Усиление репрессий»: Оппозиция Молдавии объяснила задержание главы Гагаузии

За задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул кроется усиление репрессий против оппозиционного блока «Победа» и его сторонников. Об этом заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.

«Накануне президент собрала Высший совет безопасности. Формулировки целей сборища стандартны: «борьба с избирательной коррупцией, внешним влиянием и незаконным финансированием партий», — написал он в соцсетях.

Шор отметил, что за этими действиями кроется усиление репрессий против «Победы», против партий блока, против сторонников организации и противников режима. По его словам, задержание главы Гагаузии является звеном в той же цепочке «циничных действий режима».