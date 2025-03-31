Арестованная молдавскими силовиками глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул через своих адвокатов направила обращение к президенту США Дональду Трампу. В этом послании она выразила надежду на его помощь в предотвращении возможного гражданского конфликта между Кишинёвом и автономией.

Гуцул отметила, что она обращается к Трампу как к лидеру мировой сверхдержавы с просьбой о моральной и политической поддержке. Она подчеркнула, что его лидерство способно сыграть ключевую роль в том, чтобы остановить ухудшение ситуации и избежать нового гражданского конфликта, вызванного действиями режима партии «Действие и солидарность».