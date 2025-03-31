Гуцул через адвокатов обратилась к Трампу с просьбой о помощи
Глава Гагаузии призвала Трампа предотвратить внутренний конфликт в Молдавии
Евгения Гуцул арестована на 20 суток. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул I Evghenia Guțul
Арестованная молдавскими силовиками глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул через своих адвокатов направила обращение к президенту США Дональду Трампу. В этом послании она выразила надежду на его помощь в предотвращении возможного гражданского конфликта между Кишинёвом и автономией.
Гуцул отметила, что она обращается к Трампу как к лидеру мировой сверхдержавы с просьбой о моральной и политической поддержке. Она подчеркнула, что его лидерство способно сыграть ключевую роль в том, чтобы остановить ухудшение ситуации и избежать нового гражданского конфликта, вызванного действиями режима партии «Действие и солидарность».
В своём обращении Гуцул также акцентировала внимание на том, что Гагаузия испытывает беспрецедентное давление со стороны молдавских властей. По её словам, власти стремятся уничтожить политическую оппозицию и нарушают права жителей автономии. Гуцул выразила мнение, что Европейский союз фактически содействует этим незаконным действиям, предоставляя Кишиневу карт-бланш для осуществления политических репрессий.
Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как оказалось, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик уже обратилась к президенту РФ Путину, чтобы тот повлиял на молдавские власти и помог ей выйти из-под ареста. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под Кишинёв. После этого молдавская диаспора вышла на митинг в Москве, чтобы убедить власти пересмотреть решение в отношении политика.