В Москве тысячи человек вышли на митинг в поддержку незаконно арестованной главы Гагаузии

Молдавская и гагаузская диаспоры в России вышли на протест у Посольства Молдавии в Москве в ответ на незаконное задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул и продление её ареста. По словам корреспондента Life.ru, в акции участвуют не менее тысячи человек. Окна в представительстве зашторены.