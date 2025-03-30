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30 марта, 11:00

В Москве тысячи человек вышли на митинг в поддержку незаконно арестованной главы Гагаузии

Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на митинг в Москве из-за ареста Гуцул

Молдавская и гагаузская диаспоры в России вышли на протест у Посольства Молдавии в Москве в ответ на незаконное задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул и продление её ареста. По словам корреспондента Life.ru, в акции участвуют не менее тысячи человек. Окна в представительстве зашторены.

Митинг в поддержку Гуцул. Видео © Life.ru

«Свободу Евгении Гуцул!» — скандируют протестующие.

По стопам Украины: В Совфеде жёстко отреагировали на арест Гуцул
По стопам Украины: В Совфеде жёстко отреагировали на арест Гуцул

Напомним, главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Ей заявили, что политику нельзя было покидать страну. Гуцул уже обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на власти Молдавии и помочь в освобождении. 28 марта суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток. Однако она считает арест политической местью.

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Life.ru

Александра Мышляева
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