В Москве тысячи человек вышли на митинг в поддержку незаконно арестованной главы Гагаузии
Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на митинг в Москве из-за ареста Гуцул
Молдавская и гагаузская диаспоры в России вышли на протест у Посольства Молдавии в Москве в ответ на незаконное задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул и продление её ареста. По словам корреспондента Life.ru, в акции участвуют не менее тысячи человек. Окна в представительстве зашторены.
Митинг в поддержку Гуцул. Видео © Life.ru
«Свободу Евгении Гуцул!» — скандируют протестующие.
Напомним, главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Ей заявили, что политику нельзя было покидать страну. Гуцул уже обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на власти Молдавии и помочь в освобождении. 28 марта суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток. Однако она считает арест политической местью.
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