Гуцул назвала арест политической местью, пообещав, что Гагаузия не сдастся
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической местью, но регион не склонится перед действиями молдавского руководства. Об этом говорится в посте в телеграм-канале политика.
«То, что происходит сегодня — это не правосудие. Это месть. <...> Партия PAS показала, что для неё нет ни морали, ни сострадания, ни элементарного уважения к закону. <...> Сегодня они бросили за решетку башкана Гагаузии. Завтра они придут за каждым, кто осмелится думать иначе», — сказано в публикации.
По мнению автора поста, арест Гуцул является открытой попыткой подавления автономии, однако Гагаузия не намерена сдаваться и становиться рабами.
Напомним, Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва без объяснения причин. Она собиралась вылететь в Стамбул, где у неё был назначен ряд встреч. Однако в аэропорту политик узнала, что её имя находится в списке лиц, которым запрещено покидать страну. Её обвиняют по нескольким статьям, включая нарушения при управлении избирательными фондами, нелегальное финансирование политической кампании и фальсификацию документов. Прокуратура намерена ходатайствовать о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Сама Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на руководство Молдавии и поспособствовать её освобождению.