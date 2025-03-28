Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 19:52

Гуцул назвала арест политической местью, пообещав, что Гагаузия не сдастся

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической местью, но регион не склонится перед действиями молдавского руководства. Об этом говорится в посте в телеграм-канале политика.

«То, что происходит сегодня — это не правосудие. Это месть. <...> Партия PAS показала, что для неё нет ни морали, ни сострадания, ни элементарного уважения к закону. <...> Сегодня они бросили за решетку башкана Гагаузии. Завтра они придут за каждым, кто осмелится думать иначе», — сказано в публикации.

По мнению автора поста, арест Гуцул является открытой попыткой подавления автономии, однако Гагаузия не намерена сдаваться и становиться рабами.

В Кремле прокомментировали обращение задержанной главы Гагаузии Путину
В Кремле прокомментировали обращение задержанной главы Гагаузии Путину

Напомним, Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва без объяснения причин. Она собиралась вылететь в Стамбул, где у неё был назначен ряд встреч. Однако в аэропорту политик узнала, что её имя находится в списке лиц, которым запрещено покидать страну. Её обвиняют по нескольким статьям, включая нарушения при управлении избирательными фондами, нелегальное финансирование политической кампании и фальсификацию документов. Прокуратура намерена ходатайствовать о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Сама Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на руководство Молдавии и поспособствовать её освобождению.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Гагаузия
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar