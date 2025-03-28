Гуцул назвала арест политической местью, пообещав, что Гагаузия не сдастся

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической местью, но регион не склонится перед действиями молдавского руководства. Об этом говорится в посте в телеграм-канале политика.

«То, что происходит сегодня — это не правосудие. Это месть. <...> Партия PAS показала, что для неё нет ни морали, ни сострадания, ни элементарного уважения к закону. <...> Сегодня они бросили за решетку башкана Гагаузии. Завтра они придут за каждым, кто осмелится думать иначе», — сказано в публикации.