В Кремле прокомментировали обращение задержанной главы Гагаузии Путину
Песков: В Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину с призывом о помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль изучил обращение главы Гагаузии Евгении Гуцул к российскому лидеру Владимиру Путину. Она просила оказать давление на молдавские власти для её скорейшего освобождения.
«Да. Ознакомились», — сказал представитель Кремля.
По его словам, действия молдавских властей направлены на подавление политической оппозиции, которая имеет широкую поддержку среди населения. Как подчеркнул Песков, Кишинёв преследуют все политические силы, поддерживающие сближение с РФ.
Ранее задержанная в Молдавии Гуцул обратилась к Путину. В своём заявлении она призвала использовать все доступные дипломатические и правовые механизмы для прекращения политических репрессий. Напомним, что главу автономии задержали в аэропорту Кишинёва без объяснения причин. Её имя оказалось в списке лиц с запретом на выезд из страны. Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии, где с ней работают адвокаты. Прокуроры намерены запросить предварительный арест.