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27 марта, 18:07

В Кремле прокомментировали обращение задержанной главы Гагаузии Путину

Песков: В Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину с призывом о помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль изучил обращение главы Гагаузии Евгении Гуцул к российскому лидеру Владимиру Путину. Она просила оказать давление на молдавские власти для её скорейшего освобождения.

«Да. Ознакомились», — сказал представитель Кремля.

По его словам, действия молдавских властей направлены на подавление политической оппозиции, которая имеет широкую поддержку среди населения. Как подчеркнул Песков, Кишинёв преследуют все политические силы, поддерживающие сближение с РФ.

Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась за поддержкой к Эрдогану
Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась за поддержкой к Эрдогану

Ранее задержанная в Молдавии Гуцул обратилась к Путину. В своём заявлении она призвала использовать все доступные дипломатические и правовые механизмы для прекращения политических репрессий. Напомним, что главу автономии задержали в аэропорту Кишинёва без объяснения причин. Её имя оказалось в списке лиц с запретом на выезд из страны. Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии, где с ней работают адвокаты. Прокуроры намерены запросить предварительный арест.

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kremlin

Алена Пенчугина
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