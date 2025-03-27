Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль изучил обращение главы Гагаузии Евгении Гуцул к российскому лидеру Владимиру Путину. Она просила оказать давление на молдавские власти для её скорейшего освобождения.

По его словам, действия молдавских властей направлены на подавление политической оппозиции, которая имеет широкую поддержку среди населения. Как подчеркнул Песков, Кишинёв преследуют все политические силы, поддерживающие сближение с РФ.