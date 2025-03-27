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27 марта, 09:59

Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась за поддержкой к Эрдогану

Обложка © EPA / DUMITRU DORU

Обложка © EPA / DUMITRU DORU

Задержанная в Кишинёве глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о помощи в связи с её арестом. Она выразила надежду на защиту законных прав гагаузского народа.

«В этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии и идентичности, я уверена, что вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь равнодушными. Мы ждем вашего голоса, авторитета и международной поддержки», — приводят слова Гуцул её адвокаты.

Гуцул раскрыла, что ей предлагали власти Молдавии за освобождение
Гуцул раскрыла, что ей предлагали власти Молдавии за освобождение

Гуцул подчеркнула, что ее арест является следствием ложных обвинений и частью системной политики властей Кишинева, направленной на разрушение общественного договора, заключенного между Гагаузией и Молдавией 30 лет назад при активном содействии Турции.

«Гагаузия нуждается в Турции так же, как и много лет назад, когда голос Анкары способствовал сохранению мира и справедливости. Сегодня мы вновь надеемся на ваше вмешательство для защиты прав гагаузского народа», - добавила она в своем обращении.

Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась к Путину
Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась к Путину

25 марта стало известно о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинёва. Она собиралась вылететь в Стамбул для встреч, но была остановлена, так как её имя оказалось в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Позже Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии, где с ней работают адвокаты. Ожидается, что ей предъявят обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

Марина Фещенко
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