Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась за поддержкой к Эрдогану

Задержанная в Кишинёве глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о помощи в связи с её арестом. Она выразила надежду на защиту законных прав гагаузского народа.

«В этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии и идентичности, я уверена, что вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь равнодушными. Мы ждем вашего голоса, авторитета и международной поддержки», — приводят слова Гуцул её адвокаты.

Гуцул подчеркнула, что ее арест является следствием ложных обвинений и частью системной политики властей Кишинева, направленной на разрушение общественного договора, заключенного между Гагаузией и Молдавией 30 лет назад при активном содействии Турции.

«Гагаузия нуждается в Турции так же, как и много лет назад, когда голос Анкары способствовал сохранению мира и справедливости. Сегодня мы вновь надеемся на ваше вмешательство для защиты прав гагаузского народа», - добавила она в своем обращении.