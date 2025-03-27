Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась за поддержкой к Эрдогану
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Задержанная в Кишинёве глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о помощи в связи с её арестом. Она выразила надежду на защиту законных прав гагаузского народа.
«В этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии и идентичности, я уверена, что вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь равнодушными. Мы ждем вашего голоса, авторитета и международной поддержки», — приводят слова Гуцул её адвокаты.
Гуцул подчеркнула, что ее арест является следствием ложных обвинений и частью системной политики властей Кишинева, направленной на разрушение общественного договора, заключенного между Гагаузией и Молдавией 30 лет назад при активном содействии Турции.
«Гагаузия нуждается в Турции так же, как и много лет назад, когда голос Анкары способствовал сохранению мира и справедливости. Сегодня мы вновь надеемся на ваше вмешательство для защиты прав гагаузского народа», - добавила она в своем обращении.
25 марта стало известно о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинёва. Она собиралась вылететь в Стамбул для встреч, но была остановлена, так как её имя оказалось в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Позже Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии, где с ней работают адвокаты. Ожидается, что ей предъявят обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.