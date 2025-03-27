Гуцул раскрыла, что ей предлагали власти Молдавии за освобождение

Задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что ей предложили остановить преследование в обмен на отказ от руководящей должности. Об этом она сообщила жителям через адвокатов.

«Сейчас, когда я нахожусь за решеткой по сфабрикованным обвинениям, <...> мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из страны», — говорится в обращении.