Гуцул раскрыла, что ей предлагали власти Молдавии за освобождение
Гуцул заявила, что ей предлагали свободу в обмен на уход с поста главы Гагаузии
Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что ей предложили остановить преследование в обмен на отказ от руководящей должности. Об этом она сообщила жителям через адвокатов.
«Сейчас, когда я нахожусь за решеткой по сфабрикованным обвинениям, <...> мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из страны», — говорится в обращении.
Напомним, 25 марта стало известно о задержании главы Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Она хотела вылететь в Стамбул для встреч, но была остановлена после того, как её имя оказалось в списке лиц с запретом на выезд из страны. Вскоре её отвезли в Национальный антикоррупционный центр Молдавии, где с ней работают адвокаты. Ожидается, что ей предъявят обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов. Прокуроры намерены запросить её предварительный арест. Гуцул успела обратиться к президенту РФ Владимиру Путину за помощью.