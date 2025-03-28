Суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток
Евгения Гуцул в окружении силовиков в Кишинёве. Обложка © ТАСС / Вениамин Демидецкий
Суд в Кишинёве санкционировал арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 20 суток. Это решение было принято по ходатайству прокуратуры, которая заявила об открытии новых фактов в уголовном деле, возбуждённом против неё. Адвокаты главы автономии намерены обжаловать судебное постановление.
«Частично одобрить запрос о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 20 суток», — зачитал постановление судья Сергей Чобану, его приводит ТАСС.
Напомним, Евгения Гуцул была задержана в кишинёвском аэропорту без объяснения причин, об этом стало известного 25 марта. Политик собиралась отправиться в Стамбул, где у неё были запланированы встречи, но уже в воздушной гавани выяснилось, что её имя внесено в реестр лиц, которым запрещено покидать Молдавию. Позже Гуцул отвезли в местный антикоррупционный центр, где с ней начали работать адвокаты. Предположительно, главу Гагаузии собираются обвинить в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов и подлоге документов. Сообщалось, что прокуроры будут добиваться предварительного ареста. Вчера стало известно, что Евгения Гуцул обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на молдавские власти и добиться её освобождения.