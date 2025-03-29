По стопам Украины: В Совфеде жёстко отреагировали на арест Гуцул
Сенатор Джабаров: Арест Гуцул напоминает действия властей Украины
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
Власти Молдавии, арестовавшие главу Гагаузии Евгению Гуцул, пошли по стопам украинских и румынских коллег, уверен сенатор Владимир Джабаров. По его словам, президент Майя Санду «встала на абсолютно пагубный путь».
«Она повторяет то, что делает её родина, а родиной госпожи Санду является Румыния, она гражданка Румынии. Там умудрились аннулировать результаты первого тура президентских выборов, а потом не пустить кандидата на следующие выборы», — отмели собеседник NEWS.ru.
Напомним, главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Политику заявили, что её имя находится в списке лиц, которым запрещено покидать страну из-за ряда обвинений. Евгения Гуцул уже обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на руководство Молдавии и поспособствовать её освобождению. 28 марта суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток. Однако она считает арест политической местью.