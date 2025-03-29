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Регион
29 марта, 14:50

По стопам Украины: В Совфеде жёстко отреагировали на арест Гуцул

Сенатор Джабаров: Арест Гуцул напоминает действия властей Украины

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Власти Молдавии, арестовавшие главу Гагаузии Евгению Гуцул, пошли по стопам украинских и румынских коллег, уверен сенатор Владимир Джабаров. По его словам, президент Майя Санду «встала на абсолютно пагубный путь».

«Она повторяет то, что делает её родина, а родиной госпожи Санду является Румыния, она гражданка Румынии. Там умудрились аннулировать результаты первого тура президентских выборов, а потом не пустить кандидата на следующие выборы», — отмели собеседник NEWS.ru.

Оппозиция Молдавии угрожает раздуть международный скандал из ареста Гуцул
Оппозиция Молдавии угрожает раздуть международный скандал из ареста Гуцул

Напомним, главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Политику заявили, что её имя находится в списке лиц, которым запрещено покидать страну из-за ряда обвинений. Евгения Гуцул уже обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на руководство Молдавии и поспособствовать её освобождению. 28 марта суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток. Однако она считает арест политической местью.

В Кремле прокомментировали обращение задержанной главы Гагаузии Путину
В Кремле прокомментировали обращение задержанной главы Гагаузии Путину
Борис Эльфанд
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