По стопам Украины: В Совфеде жёстко отреагировали на арест Гуцул

Власти Молдавии, арестовавшие главу Гагаузии Евгению Гуцул, пошли по стопам украинских и румынских коллег, уверен сенатор Владимир Джабаров. По его словам, президент Майя Санду «встала на абсолютно пагубный путь».

«Она повторяет то, что делает её родина, а родиной госпожи Санду является Румыния, она гражданка Румынии. Там умудрились аннулировать результаты первого тура президентских выборов, а потом не пустить кандидата на следующие выборы», — отмели собеседник NEWS.ru.