Оппозиция Молдавии угрожает раздуть международный скандал из ареста Гуцул
Молдавский политблок «Победа» требует освободить арестованную Евгению Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
В апелляционной палате Кишинёва постараются опротестовать решение о продлении ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщили представители молдавской оппозиции из политического блока «Победа».
Участники политблока назвали вынесенный в отношении Гуцул вердикт «несправедливым и незаконным». По их словам, он также сопровождался многочисленными грубыми процессуальными нарушениями. К примеру, у прокуратуры было 24 часа, чтобы направить ходатайство об аресте, пока не вышел срок задержания, приложив к нему доказательства о целесообразности такой меры. В итоге бумаги пришли с опозданием, а защитная сторона ознакомилась с ними уже во время заседания.
Так, ни одно из приведённых оснований для ареста главы Гагаузии не сумели подтвердить. Представители «Победы» отметили, что Гуцул — официальное должностное лицо, на нарушившее никаких мер суда. Кроме того, у неё есть несовершеннолетние дети. ЕСПЧ считает допустимым превентивный арест лишь тогда, когда над ситуацией нависли некоторые серьёзные риски, а на данный момент таковых не имеется.
«Но международные нормы в нашей стране сегодня игнорируют. Если давление и нарушения продолжатся, мы обратимся в Европейский суд по правам человека — и страна снова окажется в центре позорного международного скандала», — сказано в публикации.
Напомним, что Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинёва 25 марта, причин никто объяснять не стал. Уже после она узнала, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Прокуратура намерена ходатайствовать о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Политик обратилась к президенту РФ Путину, чтобы тот повлиял на молдавские власти и помог ей освободиться из-под ареста. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под действиями руководства Молдавии.