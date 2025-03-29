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Регион
29 марта, 12:02

Оппозиция Молдавии угрожает раздуть международный скандал из ареста Гуцул

Молдавский политблок «Победа» требует освободить арестованную Евгению Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В апелляционной палате Кишинёва постараются опротестовать решение о продлении ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщили представители молдавской оппозиции из политического блока «Победа».

Участники политблока назвали вынесенный в отношении Гуцул вердикт «несправедливым и незаконным». По их словам, он также сопровождался многочисленными грубыми процессуальными нарушениями. К примеру, у прокуратуры было 24 часа, чтобы направить ходатайство об аресте, пока не вышел срок задержания, приложив к нему доказательства о целесообразности такой меры. В итоге бумаги пришли с опозданием, а защитная сторона ознакомилась с ними уже во время заседания.

Так, ни одно из приведённых оснований для ареста главы Гагаузии не сумели подтвердить. Представители «Победы» отметили, что Гуцул — официальное должностное лицо, на нарушившее никаких мер суда. Кроме того, у неё есть несовершеннолетние дети. ЕСПЧ считает допустимым превентивный арест лишь тогда, когда над ситуацией нависли некоторые серьёзные риски, а на данный момент таковых не имеется.

«Но международные нормы в нашей стране сегодня игнорируют. Если давление и нарушения продолжатся, мы обратимся в Европейский суд по правам человека — и страна снова окажется в центре позорного международного скандала», — сказано в публикации.

Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась за поддержкой к Эрдогану
Задержанная в Молдавии Гуцул обратилась за поддержкой к Эрдогану

Напомним, что Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинёва 25 марта, причин никто объяснять не стал. Уже после она узнала, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Прокуратура намерена ходатайствовать о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Политик обратилась к президенту РФ Путину, чтобы тот повлиял на молдавские власти и помог ей освободиться из-под ареста. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под действиями руководства Молдавии.

Владимир Озеров
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