Оппозиция Молдавии угрожает раздуть международный скандал из ареста Гуцул

В апелляционной палате Кишинёва постараются опротестовать решение о продлении ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщили представители молдавской оппозиции из политического блока «Победа».

Участники политблока назвали вынесенный в отношении Гуцул вердикт «несправедливым и незаконным». По их словам, он также сопровождался многочисленными грубыми процессуальными нарушениями. К примеру, у прокуратуры было 24 часа, чтобы направить ходатайство об аресте, пока не вышел срок задержания, приложив к нему доказательства о целесообразности такой меры. В итоге бумаги пришли с опозданием, а защитная сторона ознакомилась с ними уже во время заседания.

Так, ни одно из приведённых оснований для ареста главы Гагаузии не сумели подтвердить. Представители «Победы» отметили, что Гуцул — официальное должностное лицо, на нарушившее никаких мер суда. Кроме того, у неё есть несовершеннолетние дети. ЕСПЧ считает допустимым превентивный арест лишь тогда, когда над ситуацией нависли некоторые серьёзные риски, а на данный момент таковых не имеется.