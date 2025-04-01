Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул подтвердила свою решимость остаться на посту, несмотря на давление со стороны прокуратуры. Сегодня суд в Кишиневе отклонил просьбу прокуроров об аресте Гуцул по второму уголовному делу.

Она отметила, что её оппоненты стремились заставить её покинуть страну, однако это, по её словам, означало бы предательство гагаузского народа. Гуцул подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах не намерена отказываться от своего мандата и будет продолжать служить своему народу.