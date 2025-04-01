Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузии
Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул I Evghenia Guțul
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул подтвердила свою решимость остаться на посту, несмотря на давление со стороны прокуратуры. Сегодня суд в Кишиневе отклонил просьбу прокуроров об аресте Гуцул по второму уголовному делу.
Она отметила, что её оппоненты стремились заставить её покинуть страну, однако это, по её словам, означало бы предательство гагаузского народа. Гуцул подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах не намерена отказываться от своего мандата и будет продолжать служить своему народу.
Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как оказалось, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик уже обратилась к президенту РФ Путину, чтобы тот повлиял на молдавские власти и помог ей выйти из-под ареста. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под Кишинёв. После этого молдавская диаспора вышла на митинг в Москве, чтобы убедить власти пересмотреть решение в отношении политика.