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31 марта, 11:45

Сторонники арестованной Гуцул собрались у суда в Кишинёве и спели «Катюшу»

У здания суда, где должно состояться заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, собрались её сторонники. Собравшиеся принесли плакаты, флаги в поддержку Гуцул, а также исполнили песню «Катюша».

Сторонники Евгении Гуцул исполняют «Катюшу» у входа в здание суда. Видео © X / fruskof

Гуцул предъявлены обвинения по четырём статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, фальсификация официальных документов, деклараций и отчётов о финансировании кампании.

Гуцул через адвокатов обратилась к Трампу с просьбой о помощи
Гуцул через адвокатов обратилась к Трампу с просьбой о помощи

Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как оказалось, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик уже обратилась к президенту РФ Путину, чтобы тот повлиял на молдавские власти. 28 марта суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток. Сама она считает арест политической местью. После этого в Гагаузии, Молдавии, а также в России у посольства Молдавии прошли митинги её сторонников.

Обложка ©

X / fruskof

Мария Любицкая
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