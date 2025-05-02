«Нет доказательств»: Адвокат Гуцул назвала возможный обвинительный приговор незаконным

На заседании по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул не было представлено ни прямых, ни косвенных доказательств. Исходя из имеющихся материалов, можно ожидать только оправдательного приговора, поскольку иной вердикт был бы незаконным, сообщила её адвокат Наталья Байрам.

«В деле нет ни одного прямого или косвенного доказательства. Чего ждать по окончанию рассмотрения этого дела? Конечно же, исходя из доказательств, представленных прокурором, только оправдательный приговор. Другое просто незаконно. Единственная цель возбуждения уголовного дела — это лишь предлог, чтобы держать её взаперти», — сказала она в беседе с радио Sputnik.