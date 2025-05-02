«Нет доказательств»: Адвокат Гуцул назвала возможный обвинительный приговор незаконным
Адвокат Байрам: По делу Гуцул отсутствуют доказательства в её вине
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
На заседании по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул не было представлено ни прямых, ни косвенных доказательств. Исходя из имеющихся материалов, можно ожидать только оправдательного приговора, поскольку иной вердикт был бы незаконным, сообщила её адвокат Наталья Байрам.
«В деле нет ни одного прямого или косвенного доказательства. Чего ждать по окончанию рассмотрения этого дела? Конечно же, исходя из доказательств, представленных прокурором, только оправдательный приговор. Другое просто незаконно. Единственная цель возбуждения уголовного дела — это лишь предлог, чтобы держать её взаперти», — сказала она в беседе с радио Sputnik.
Напомним, Евгения Гуцул была задержана 25 марта в кишинёвском аэропорту. Как стало известно, её фамилия значилась в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик ранее обращалась к президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу. Несмотря на задержание, Гуцул не собирается уходить с поста башкана Гагаузии. 9 апреля суд принял решение перевести её под домашний арест.