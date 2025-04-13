Москва задействует все дипресурсы для реагирования на арест Гуцул

Москва задействует все дипломатические рычаги, чтобы повлиять на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул. В самой Молдавии к произошедшему относятся как к «предвыборному террору». Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА «Новости».

Противники действующих властей утверждают, что в Кишинёве установилась диктатура, на фоне чего проявился произвол правоохранителей, репрессии независимых и русскоязычных СМИ, а также шантаж всех несогласных, пояснил дипломат. Он уверен, что большему прессингу подвергаются политики, склонные наладить хорошие отношения с РФ, в особенности Евгения Гуцул.

«Для реагирования на ситуацию с её задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — подчеркнул он, добавив, что Россия поднимет вопрос на Совбезе ООН и ОБСЕ.