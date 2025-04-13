Москва задействует все дипресурсы для реагирования на арест Гуцул
Полищук: Россия использует все дипресурсы для реакции на арест Гуцул
Евгения Гуцул под конвоем силовиков. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
Москва задействует все дипломатические рычаги, чтобы повлиять на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул. В самой Молдавии к произошедшему относятся как к «предвыборному террору». Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА «Новости».
Противники действующих властей утверждают, что в Кишинёве установилась диктатура, на фоне чего проявился произвол правоохранителей, репрессии независимых и русскоязычных СМИ, а также шантаж всех несогласных, пояснил дипломат. Он уверен, что большему прессингу подвергаются политики, склонные наладить хорошие отношения с РФ, в особенности Евгения Гуцул.
«Для реагирования на ситуацию с её задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — подчеркнул он, добавив, что Россия поднимет вопрос на Совбезе ООН и ОБСЕ.
Полищук отметил, что действия властей Молдавии могут привести к дестабилизации региона. Также Москва обратилась к генсекретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств с требованием отреагировать на действия молдавской верхушки.
Напомним, Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как выяснилось, её имя оказалось в перечне лиц, кому запрещён выезд из страны. Политик обращалась к президенту РФ Владимиру Путину, а также главе США Дональду Трампу. Несмотря на задержание, покидать пост главы Гагаузии политик не намерена. Уже 9 апреля суд принял решения перевести её под домашний арест.