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9 апреля, 15:32

Суд Кишинёва постановил перевести главу Гагаузии Гуцул под домашний арест

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Суд Кишинёва принял решение о переводе главы Гагаузии Евгении Гуцул под домашний арест.

Первая реакция после решения суда. Видео © Гагаузия24

Гуцул заявила, что верила в честный суд и была уверена, что её переведут под домашний арест.

«Я верила, что у нас остались честные судьи. Я увижу свою семью и своих деток. Спасибо моим защитникам», — сказала глава Гагаузии сразу после вынесения решения.

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Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как выяснилось, её имя оказалось в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик обращалась к президенту РФ Владимиру Путину, а также главе США Дональду Трампу. Несмотря на задержание, покидать пост главы Гагаузии политик не намерена.

Ольга Сливченко
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