Суд Кишинёва постановил перевести главу Гагаузии Гуцул под домашний арест
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
Суд Кишинёва принял решение о переводе главы Гагаузии Евгении Гуцул под домашний арест.
Первая реакция после решения суда. Видео © Гагаузия24
Гуцул заявила, что верила в честный суд и была уверена, что её переведут под домашний арест.
«Я верила, что у нас остались честные судьи. Я увижу свою семью и своих деток. Спасибо моим защитникам», — сказала глава Гагаузии сразу после вынесения решения.
Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как выяснилось, её имя оказалось в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик обращалась к президенту РФ Владимиру Путину, а также главе США Дональду Трампу. Несмотря на задержание, покидать пост главы Гагаузии политик не намерена.