Суд Кишинёва постановил перевести главу Гагаузии Гуцул под домашний арест

Гуцул заявила, что верила в честный суд и была уверена, что её переведут под домашний арест.

«Я верила, что у нас остались честные судьи. Я увижу свою семью и своих деток. Спасибо моим защитникам», — сказала глава Гагаузии сразу после вынесения решения.